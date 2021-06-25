Катунь24: Алтайская спортсменка поборется за медали летней Олимпиады в Токио

Ирина Андреева вместе со своей напарницей Олесей Ромасенко стала чемпионкой России по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: ru.barnaulcanoe2021.com

Заключительный день чемпионата прошел 22 июня 2021 года. Для российских гребцов он был отборочным турниром в национальную сборную на грядущую Олимпиаду, которая должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Наша землячка, спортсменка краевого Центра спортивной подготовки сборных команд Ирина Андреева стала победителем соревнований на дистанции 500 метров на каноэ-двойке. Девушка выступала совместно с представительницей Краснодарского края Олесей Ромасенко. С результатом 02:00.707 они более чем на секунду обошли своих главных конкуренток и получили право выступить за сборную России на Олимпиаде в Токио, сообщает «Алтайский спорт».

Катунь24