Катунь24: Аэрозоли, вода и регистратор: предметы, которые опасно оставлять в машине летом

Автомобилисты — народ хозяйственный. В машине все должно быть под рукой, ведь мало ли что приключится в дороге. Однако жаркое время года может обернуться конфузом для автовладельцев. Хранение некоторых предметов в машине под палящим солнцем опасно не только для водителя, но и пассажиров. Запоминайте, какие вещи лучше оставить дома, чтобы избежать неприятностей.

Фото: novate.ru

Аэрозоли

При покупке тех или иных средств мы редко обращаем внимание на этикетку, где указано, чего делать категорически нельзя. Однако даже после уроков физики каждый человек должен помнить, что при нагревании содержимое аэрозолей имеет свойство расширяться. В итоге баллончик взрывается и может нанести вред окружающим предметам или людям.

Например, вы оставили в салоне дезодорант, монтажную пену или любое другое аэрозольное средство. В самый неожиданный момент баллончик может начать самораспыляться, а под воздействием прямых солнечных лучей и вовсе взорваться. В лучшем случае пострадает обивка салона, в худшем — водитель или пассажир.

Напитки

Оставлять в салоне кисломолочные продукты и газировки — огромный риск. При нагревании напитки могут забродить, а из-за повышенного давления возможен разрыв упаковки. Неприятностей вашему салону такой инцидент доставит немало.

Ароматизаторы для машины

​​​​​​​Известные всем маскировщики неприятных запахов на масляной основе могут сыграть и злую шутку. Дело в том, что при нагревании жидкость изменяет свой аромат на более резкий. Из-за этого у водителя может возникнуть головная боль и даже аллергия.

Прикуриватель и гаджеты

​​​​​​​Многие автомобилисты используют прикуриватель для подзарядки мобильных устройств, однако такой маневр чреват возгоранием. К тому же часто водители покупают недорогие удлинители, чтобы и пассажиры могли воспользоваться зарядкой. Однако в данном случае экономить нельзя. Если вы хотите использовать прикуриватель с целью зарядки, то покупайте только сертифицированные устройства и удлинители. Во время зарядки не оставляйте гаджет без присмотра.

Стеклянные и пластиковые бутылки с водой

​​​​​​​Летом нас сильно мучает жажда, поэтому приходится пить много воды и возить ее с собой. Однако пластиковая и даже стеклянная тары могут представлять потенциальную опасность. На жаре пластик вырабатывает тяжелые металлы, которые попадают в воду. Если оставить бутылку с недопитым напитком на солнце, это может вызвать активное размножение нежелательных бактерий. Таким образом, вместе с водой мы рискуем выпить еще и отравляющие организм патогены.

Другой нюанс обусловлен физическим взаимодействием солнца и стеклянной тары. Стекло способно выступить в качестве лупы. Если сквозь такую «оптику» в течение длительного времени будут проходить солнечные лучи, обивка на сидениях может выгореть или даже воспламениться.

Зажигалка

​​​​​​​Многие автовладельцы любят устраивать мини-склад на панели машины. Заядлая гостья этого места — зажигалка. Если в один из знойных дней оставить ее на приборной панели, не удивляйтесь, что предмет взорвется. А еще вам очень повезет, если зажигалка не спровоцирует возгорание салона.

Видеорегистраторы

​​​​​​​Этот гаджет есть практически в каждой машине. С ним водители чувствуют себя увереннее, однако цены на видеорегистраторы порой кусаются. Зачем платить больше, если можно приобрести китайский девайс с такими же функциями?

В дешевых устройствах используются низкокачественные материалы, в частности, батареи питания. Под воздействием солнечных лучей аккумулятор может изрядно перегреться и стать взрывоопасным. Именно поэтому при покупке видеорегистратора важно отдавать предпочтение надежным производителям.

Солнцезащитные очки

​​​​​​​Если оставить аксессуар на приборной панели в жаркую погоду, то проблем не оберешься. Очки в пластиковой оправе способны деформироваться под воздействием солнечных лучей. Железная оправа может накалиться и причинить ожог своему владельцу. Очки с оптическими линзами способны выступить в качестве лупы и спровоцировать возгорание. Хранить аксессуар нужно только в футляре и подальше от солнца.

Сладости

​​​​​​​Бардачок — место, в котором можно найти что угодно, в том числе шоколадные конфеты и батончики. Из-за жары они могут расплавиться и измазать соседние предметы и бумаги. Да, машина не взорвется, но отмывать вещи или восстанавливать документы — удовольствие сомнительное.

Медикаменты

​​​​​​​Если помимо обязательного перечня медикаментов для аптечки вы возите дополнительные лекарства, внимательно изучите условиях их хранения. В инструкции четко указана температурная норма медикаментов, нарушение которой может нанести вред организму. Другой вариант — препараты попросту утратят свои полезные свойства. Зачастую лекарства нельзя хранить при жаре, поэтому не заставляйте таблетки принимать солнечные ванны.

Деньги, сумки, кошельки

​​​​​​​Старайтесь не оставлять в салоне автомобиля ценные вещи, поскольку взломщики только этого и ждут. Сумки, кошельки и тем более деньги — соблазн для преступников. Стоит быть осторожнее и с женскими сумочками, внутри которых помещается целый мир. Если оставить аксессуар на солнце, может потечь косметика или шоколад, взорваться аэрозольные духи и т.д.

Прежде всего автомобиль должен быть средством передвижения, а не импровизированным складом на колесах. Запомните все перечисленные предметы и постарайтесь не оставлять их в салоне машины. Эти простые правила сделают ваши поездки в жаркое время года не только приятными, но и безопасными.



По материалам сайта novate.ru

Катунь24