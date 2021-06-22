Катунь24: Алтайские спортсмены стали призёрами чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ

На этих соревнованиях определится состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Фото: ВФГБК

Чемпионат России проходит в Москве с 16 по 22 июня 2021 года. В нём участвуют более 300 спортсменов из 30 регионов России. Алтайский край представляют 5 человек, уточняет «Алтайский спорт».

20 июня на байдарке-одиночке у мужчин Александр Дьяченко, участник от нашего региона, получил серебряную медаль на дистанции 200 м. Ещё один алтайский спортсмен, воспитанник СШОР имени Костенко Владлен Ушаков, занял девятое место в зачёте.

Также серебряную медаль на дистанции 200 м завоевала спортсменка краевого ЦСП Ирина Андреева, уступив только Олесе Ромасенко, с которой Ирина выступает на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Катунь24