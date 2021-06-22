Катунь24: Алтайский край в Госдуме могут представлять новые лица: чем запомнился юбилейный съезд партии власти

19 июня 2021 года прошёл первый этап XX съезда «Единой России». Фактически он означает старт избирательной кампании в стране, и партия активно включилась в борьбу. Ставку делают на тандем политических тяжеловесов и активных молодых общественников.

Фото: kremlin.ru

Первую пятёрку кандидатов на место депутатов Госдумы составят безусловные лидеры общественного мнения. Это министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Предложил кандидатов президент, который лично присутствовал на съезде.

«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», – сказал Владимир Путин.

Новички в политике составят почти половину списка. Это врачи, волонтёры, учителя, представители бизнеса, которые уже получили поддержку людей на предварительном голосовании.

Среди новых лиц от Алтайского края известная предпринимательница из Барнаула Ирина Яковенко. В 2007 году она попала в автокатастрофу, получила травму позвоночника и лишилась возможности ходить. Но это не помешало Ирине стать многодетной мамой, заниматься общественной работой и получить звание «Главная женщина – 2020» России.

«У меня много инициатив. У меня одному ребёнку 16 лет, а двое ещё в детском саду. Касаясь молодёжной политики, хотелось бы добиться, чтобы молодёжь не уезжала из Алтайского края. Также есть масса вопросов к питанию в школе. Оно далеко от совершенства», – говорит Ирина Яковенко.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. В Алтайском крае также в этот день будут выбирать новый созыв регионального парламента.

Катунь24