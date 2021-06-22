Катунь24: Алтайских врачей отметили госнаградами перед их профессиональным праздником

Соответствующий указ подписал 18 июня 2021 года, накануне Дня медицинского работника, президент России Владимир Путин.

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Врач-офтальмолог Краевой клинической больницы Наталья Ананьева получила орден Почета. При её непосредственном участии в отделении офтальмологии краевой больницы внедрили современные хирургические методики лечения патологий органов зрения, в частности, лечение отслоек сетчатки, и организовано оказание экстренной офтальмологической помощи жителям края.

Татьяну Белоусову, врача-терапевта барнаульской клинической больницы «РЖД-Медицина», наградили орденом Дружбы. С её помощью была разработана и внедрена организационная модель единой профилактической среды в коллективе работников компании «РЖД», которую затем растиражировали в рамках пилотного проекта на всю Западно-Сибирскую железную дорогу. Врач анестезиолог-реаниматолог Славгородской центральной районной больницы Виктор Леоненко был удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», а заместителю главврача по клинической фармакологии Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Татьяне Толстихиной присвоили звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Кроме того, несколько врачей наградили медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией: её получили анестезиологи-реаниматологи Алтайского краевого кардиологического диспансера Василий Подорванов, Алексей Седешев, Константин Демчук, Иван Мартыненко и врач-терапевт поликлиники Михайловской центральной районной больницы Татьяна Кателина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил поздравительные телеграммы в адрес всех награжденных.

Катунь24