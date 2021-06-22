Катунь24: Алтайский край может стать местом регулярного проведения международных соревнований по гребле

Соответствующие письма министру спорта России Олегу Матыцину и губернатору Алтайского края Виктору Томенко направил вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко.

Фото: Официальный сайт Алтайского края

Об этом доложил сегодня, 21 июня 2021, на оперативном совещании министр спорта региона Алексей Перфильев. В письме Томас Конитцко отметил, что федерация каноэ постоянно ищет новые форматы и места для проведения соревнований.

«Успешное проведение международных соревнований дает Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и другие преференции на будущее. Мы рассматриваем Российскую Федерацию как место регулярного проведения международных соревнований по гребле под эгидой ICF. Будем ждать от Вас заявок на их проведение», – подчеркнул в письме Томас Конитцко.

По его мнению, на гребном канале в Барнауле были в короткие сроки созданы все необходимые для соревнований условия, соответствующие международным стандартам, уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарка и каноэ прошел в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 57 стран.

Катунь24