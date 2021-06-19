Катунь24: Алтайские инваспортсмены завоевали 5 медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Он проходит в Чебоксарах с 14 по 20 июня 2021 года среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. В них участвуют более 450 спортсменов из 48 регионов страны: более 330 – с поражением опорно-двигательного аппарата и более 120 – с нарушением зрения.

Фото: Алтайский спорт

Спортсмены Алтайского края с нарушением зрения после двух дней чемпионата выиграли пять медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Так, 16 июня 2021 года Илья Шаров стал первым на дистанции 1500 метров. Бронзу в своём классе на этой же дистанции получил Александр Костин. Кроме того, ещё одни спортсмены Александр Должиков и Илья Гончаров получили серебряные медали за дистанцию 200 метров.

На следующий день соревнований, 17 июня 2021 года, Александр Должиков выиграл в паре со зрячим лидером Ильей Гончаровым финальный забег на 200 метров. Также бронзу на этой же дистанции завоевал в своём классе Артём Логинов.

В соревнованиях участвуют более 450 спортсменов из 48 регионов страны: более 330 с поражением опорно-двигательного аппарата и более 120 – с нарушением зрения, рассказал «Алтайском спорту» тренер наших спортсменов Сергей Мануйлов. За все время соревнований награды разыграют в беге на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, смешанной эстафете 4×100 м, метании клаба, диска и копья, толкании ядра, прыжках в высоту и длину и тройном прыжке.

Катунь24