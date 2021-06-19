Катунь24: Алтайские эксперты прокомментировали итоги встречи Путина и Байдена

Эксперты из Алтайского края: политологи, депутаты, ученые и блогеры – прокомментировали итоги встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая прошла 16 июня в Женеве.

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Напомним, это первая встреча лидеров двух стран – они обсудили актуальную политическую повестку, острые внешнеполитические моменты, а также совместные дипломатические направления. Свою оценку этим переговорам дали специалисты и Алтайского края.

Важные моменты

Как поясняет доцент кафедры политологии АлтГУ, к.и.н, преподаватель дисциплины «Мировая политика и международные отношения» Сергей Асеев, встреча президентов анонсировалась как существенная точка возможной трансформации последующего взаимодействия двух стран. Ее ход и содержание показывают, что стороны достаточно осторожно приступили к налаживанию вполне цивилизованных и естественных коммуникаций.

Для президента США эта встреча стала одной из первых встреч с руководителем другого государства. То, что встреча состоялась именно с президентом РФ, логично, отмечает политолог из Алтайского края Михаил Литвинов: либо встречаться с союзниками и обсуждать что-то мелкое, либо с руководителем страны, с которой существует конфликт интересов и с которой необходимо считаться. Литвинов напомнил, что ранее в адрес Путина от Байдена прозвучали голословные обвинения (Байден в марте в интервью телекомпании ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей»). Однако позднее состоялся телефонный разговор, во время которого «Байден, если не извинился, то объяснился, и объяснения Байдена, как сказал Путин, его удовлетворили».

Одной из главных договоренностей, достигнутых во время встречи, стало взаимное возвращение послов в столицы стран. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон уже на следующей неделе.

«Впервые за большой отрезок времени у них (президентов РФ и США) появилась возможность лично друг другу высказать свои позиции, выслушать ответы, попытаться, хотя бы на первых порах, определить точки, по которым возможно восстановление отношений. Такие точки были названы президентом России. В первую очередь это возврат послов на свои рабочие места, начало восстановления работы дипломатических служб. Это крайне важно: с выездом послов потерялись последние механизмы официальных контактов. Сейчас они восстанавливаются», — отмечает Литвинов.

Несмотря на сложные отношения, Россия и США находят и иные точки соприкосновения. Также, по мнению Литвинова, показательным моментом стало то, что РФ и США договорились начать консультации по кибербезопасности – это направление, актуальное для обеих стран.

Общая оценка встречи

В целом же, по мнению Асеева, по итогам общения лидеров двух стран были приняты принципиальные решения о необходимости восстановления двусторонних коммуникаций. Он отметил, что стороны, скорее всего, пришли к соглашению, что встреча будет иметь продолжение в формате различных двусторонних групп. По словам депутата Алтайского краевого Заксобрания Ивана Мордовина, встреча одинакова важна для России и Америки. Она дает важный сигнал государственным элитам обеих стран, смысл которого в том, что несмотря на геополитическое противостояние, окно возможностей для диалога не закрыто.

«Эта встреча — только начало большого и очень сложного пути во взаимоотношениях двух сильных государств с разными взглядами на мировое устройство. Она имеет очень важное значение для выстраивания стратегической стабильности в мире и контроля над вооружениями. Владимир Путин в очередной раз показал, что он не просто эффективный руководитель нашей страны, но глобальный лидер, который умело отстаивает интересы России на международной арене», — подчеркнул Мордовин.

Автор же популярных антизападных пабликов «Политобзор», «Нетипичная политика» Евгений Леонов, аккаунты которого за острые и неоднозначные шутки администрация Instagram неоднократно удаляла, анализируя итоги встречи, отметил, что «третья мировая» все-таки откладывается. Леонов подчеркнул, что тенденция глобального противостояния сломлена. Байден был умиротворен и «скромно молчал про «красные линии» и о том, что «Россия что-то должна».

Катунь24