Катунь24: Алтайская делегация во главе с губернатором Виктором Томенко принимает участие в Петербургском экономическом форуме

Он продлится до 5 июня. За это время будут подписаны соглашения с другими регионами и инвесторами.

Фото: Антон Федотов

Форум проходит уже в 24 раз. Он традиционно посвящён глобальной и российской экономике, а также социальным вопросам. В эти дни состоится оглашение результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Добавим, за годы своего существования Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, а также обсуждения ключевых экономических вопросов.

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