Катунь24: Алтайские спортсмены в составе сборной России выступят на чемпионате Европы по гребле

Чемпионат Европы-2021 по гребле на байдарках и каноэ стартует сегодня, 3 июня 2021 года, в польской Познани.

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Сильнейшие спортсмены стран Старого Света выступят на дистанциях 200 м, 500 м, 1000 м на одиночках, двойках и четверках и на одиночках на дистанции 5000 м.

Как сообщает «Алтайский спорт», спортсмены краевого Центра спортивной подготовки Ирина Андреева и Александр Дьяченко выступят на каноэ-двойке и байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Их партнерами по экипажу будут Олеся Ромасенко и Юрий Постригай.

Турнир пройдет с 3 по 6 июня.

Катунь24