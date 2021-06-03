Катунь24: Алёнкин день: традиции и приметы на 3 июня

По приметам, лен, посеянный 3 июня, будет длинным. Поэтому крестьяне старались бросить хоть горсть льна в землю. В народном календаре дата получила названия:

Олёна (Алёна) – длинные льны;

Оленин день;

Алёнкин день;

Алёна-льносейка, льняница, посевница;

Константин-овсяник.

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Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену. Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330). Во время правления императора Диоклетиана восемнадцатилетнего Константина взяли от родителей и увезли в Никомидию, где он жил при дворе в качестве заложника. Когда император Диоклетиан отказался от престола, юноша вернулся в Галлию, где после смерти отца в 306 году его провозгласили императором.

Константин Великий стал избранником Божиим. Он совершил настоящий переворот не только в истории Византийского государства, но и во всем мире. В 312 году, незадолго до решающей битвы с кесарем Максентием, Константин увидел в небе крест и надпись «Сим побеждай». На следующий день он приказал на все знамения его войска нанести изображение святого креста. После победы император торжественно вошел в Рим и велел на площади установить свою статую с крестом в правой руке.

Вскоре Константин издал в Милане первый манифест, позволяющий всем безбоязненно принимать христианство. Через год был издан второй манифест, предписывающий вернуть христианам всё недвижимое имущество, отнятое во время гонений, и места богослужебных собраний.

В 322 году Константин стал единодержавным правителем Римской империи, и христианство восторжествовало. Но, несмотря на политику императора и принятые им в пользу христиан эдикты, в Риме по-прежнему была сильна языческая партия, и Константин все чаще сталкивался с противодействием со стороны язычников. Со временем он охладел к столице и, оставив Рим, на берегах Босфора основал новую столицу, получившую название Константинополь.

Незадолго до смерти Константин принял крещение и мирно скончался во время молитвы 21 мая 337 года. За великие заслуги Православная церковь именует императора равноапостольным.

Мать Константина Великого, святая Елена (244-327), приняла христианство рано. Прославилась она тем, что обрела Животворящий Крест, Гроб Господень и другие реликвии Страстей, поэтому Константина и Елену вспоминают в день Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

Традиции и обычаи

По традиции в церковных святцах 3 июня воздается память императору Константину и его матери Елене, но все-таки основное внимание в этот день уделяется равноапостольному Константину Великому. В народном же календаре на первое место вышла святая Елена. Произошло это потому, что её имя в простонародной огласке – Алёна, Олена – оказалось созвучным сельскохозяйственной культуре этого времени – льну. Святую считали покровительницей этого растения.

На Алёну сей льны.

Посеешь лён на Алёну – будут длинные льны.

Длинные льны – Еленины косы.

На Алёну сей ранний лен и позднюю пшеницу.

В этот день было принято сеять коноплю и лён, если же что-то препятствовало сеянию, то старались хотя бы положить начало этому делу и хоть горсточку льна бросить в землю.

Однако в Новгородской губернии существовало и прямо противоположное мнение, что в день святых Елены и Константина лён сеять нельзя, иначе он будет плох и неказист.

Для белизны и урожайности льна совершали ряд магических действий. Накануне Олены-льняницы все женщины общины собирались, и каждая приносила с собой по два яйца. Хозяйки в мешок с семенами клали печеные яйца, а мужчина, который сеял лён, должен был подбросить эти яйца как можно выше. Чем выше яйца будут подброшены, тем выше вырастет лен.

Часто в качестве засевальщика выбирали самого высокого человека в селении. Перед посевом крестьяне всегда завтракали, причем старались употреблять продукты белого цвета. Скорлупу яиц везли домой, толкли и добавляли в корм курям.

Существовал и другой интересный обычай, с помощью которого женщины «обманывали лен». Для этого при посеве баба раздевается донага с тем расчетом, что лён, посмотрев на её наготу, сжалится над ней, решив: «Эта женщина бедная – у неё даже рубашки нет, надо её пожалеть и лучше уродиться».

Лён сеяли в последнюю четверть луны, при тёплом ветре после полудня. Если же посеять его при северном ветре, то вырастет жестким.

Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лён, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алёна увидит старание и позаботится о судьбе девушек.

Приметы и поверья

Кукушку закуковала, рябина зацвела и на дубе почти все почки раскрылись – пора лён сеять. Если в Аленкин день ненастье, то и осень будет ненастная. Хорошо рябина цветет – будет урожай льна. Кукушка кукует – на хорошую погоду. Если на святую Елену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег с крупой. Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю. Звезды мерцают – к ненастью. Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы. Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет. Луна в кругах – к пасмурной погоде. Духота при восходе солнца – верный признак того, что погода испортится. Сон с 2 на 3 июня пустой, не стоит ждать его исполнения.

Людям, родившимся 3 июня, дана способность к рукоделию. Им следует носить янтарь и изумруд.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24