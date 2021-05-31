Катунь24: Алтайский спортсмен завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, передает «Алтайский спорт»
Фото: Алтайский спорт
Серебро в этом олимпийском упражнении у россиян Анастасии Галашиной и Владимира Масленникова. Первое место среди смешанных пар заняли стрелки из Франции.
Напомним, что ранее алтайский спортсмен в составе мужской сборной России завоевал золотую медаль командных соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.