Катунь24: Алтайский спортсмен завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, передает «Алтайский спорт»

Фото: Алтайский спорт

Серебро в этом олимпийском упражнении у россиян Анастасии Галашиной и Владимира Масленникова. Первое место среди смешанных пар заняли стрелки из Франции.

Напомним, что ранее алтайский спортсмен в составе мужской сборной России завоевал золотую медаль командных соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

Катунь24