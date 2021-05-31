ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайский спортсмен завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Горняк22
10 часов Ago

Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, передает «Алтайский спорт»

Фото: Алтайский спорт

Серебро в этом олимпийском упражнении у россиян Анастасии Галашиной и Владимира Масленникова. Первое место среди смешанных пар заняли стрелки из Франции.

Напомним, что ранее алтайский спортсмен в составе мужской сборной России завоевал золотую медаль командных соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

Катунь24

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