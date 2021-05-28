Катунь24: Алтайский спектакль покажут на Международном театральном фестивале «Радуга»

Алтайские театралы представят пьесу «Леха» краевого театра драмы на XXII Международном театральном фестивале «Радуга».

Фото: Минкультуры Алтайского края

Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с 27 мая по 2 июня 2021 года.

Спектакль поставил молодой барнаульский режиссер Ирина Астафьева в 2020 году по пьесе Юлии Поспеловой. Он посвящен советскому поколению бабушек и дедушек современных миллениалов, к которым относятся большинство занятых в спектакле молодых артистов. В действия включены реальные истории и воспоминания актеров.

За один сезон показов спектакль «Леха» стал самым востребованным в репертуаре краевого театра драмы и получил высокие оценки известных российских театральных критиков Павла Руднева и Александра Вислова.

Жители Петербурга и участники фестиваля смогут посмотреть пьесу «Леха» два раза. Спектакль покажут на Большой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева 31 мая 2021 года в 16:30 и 19:30. Как сообщили в Минкультуры Алтайского края, билеты уже активно покупают.

Катунь24