Катунь24: Алтайский Россельхознадзор подключился к системе «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом

К системе, помогающей оперативно выявлять проблемы в социальных сетях, подключился Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай. Об этом сообщает ЦУР.

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Такое решение в ведомстве приняли после того, как Центр управления регионом передал сотрудникам надзорного органа информацию, поступившую из Чарышского района. Несколько неравнодушных граждан в разных соцсетях сообщили о проблемах с захоронением павшего скота.

На видео, опубликованном местной жительницей, сообщалось, что павший скот в местном СПК не захоронили по санправилам в скотомогильнике, а оставили на земле. Кроме того, в соцсети написал и молодой человек с просьбой разобраться в ситуации.

ЦУР обратился в местное Управление Россельхознадзора и ветеринарную службу района. По данным ветуправления, трупы животных находились на расстоянии 2 км от села Красные Орлы и около 1 км от речки Снегирюха. Позднее трупы просто закопали в землю рядом с животноводческим комплексом СПК «Рубин».

Сотрудники Управления Россельхознадзора выявили нарушения, и хозяйство получило требование устранить их. Проверку по факту обнаружения трупов животных начала и прокуратура Алтайского края.

В итоге в присутствии специалистов хозяйства и сотрудников ветуправления трупы животных утилизировали на скотомогильнике, а землю и транспорт дезинфицировали.

Ветеринарная служба отобрала пробы, провела ряд исследований. На сегодняшний день полностью исключено, что животные погибли в результате инфекционных или особо опасных болезней, общих для животных и человека.

С внедрением системы «Инцидент Менеджмент» обращения или жалобы граждан по темам Россельхознадзора будут находить решения ещё быстрее.

Катунь24