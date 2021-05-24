ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайского полицейского избили металлической трубой

Горняк22
11 часов Ago

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению и пресечению хищений рельсов сотрудник транспортной полиции в Алтайском крае получил телесные повреждения.

Фото: pixabay.com

Как рассказали в Алтайском ЛУ МВД России на транспорте, злоумышленники с использованием специального оборудования распилили рельсы и планировали вывезти их с целью дальнейшей продажи. Грузовик ГАЗ-66, груженный фрагментами рельсов, заметили сотрудники транспортной полиции и остановили. 

Стражи правопорядка предложили злоумышленникам проследовать в пункт полиции для выяснения обстоятельств, но водитель грузового автомобиля решил попытаться скрыться с места преступления. Он причинил одному из полицейских телесные повреждения, нанеся ему несколько ударов металлической трубой по руке.

По данному факту в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти). Злоумышленник получил штраф.

Катунь24

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