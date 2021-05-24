Катунь24: Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Барнауле

Жёсткое ДТП произошло 23 мая на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады.

Фото: barnaul.insta

В ГИБДД по Алтайскому краю рассказали Telegram-каналу «В КУРСЕ 22» подробности инцидента. Водитель автомобиля «Субару Легаси», женщина 1998 года рождения, при повороте налево на зелёный сигнал светофора не уступила дорогу автомобилю «Тойота Харриер» под управлением мужчины 1987 года рождения, двигавшегося со встречного направления.

В результате аварии произошло опрокидывание автомобиля «Тойота Харриер». В момент ДТП оба водителя двигались без пассажиров. Водитель автомобиля «Субару Легаси» получила травмы, в настоящий момент ей оказывается медицинская помощь в городской больнице № 1.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Катунь24