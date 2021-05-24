ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Барнауле

Горняк22
1 час Ago

Жёсткое ДТП произошло 23 мая на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады.

Фото: barnaul.insta

В ГИБДД по Алтайскому краю рассказали Telegram-каналу «В КУРСЕ 22» подробности инцидента. Водитель автомобиля «Субару Легаси», женщина 1998 года рождения, при повороте налево на зелёный сигнал светофора не уступила дорогу автомобилю «Тойота Харриер» под управлением мужчины 1987 года рождения, двигавшегося со встречного направления.

В результате аварии произошло опрокидывание автомобиля «Тойота Харриер». В момент ДТП оба водителя двигались без пассажиров. Водитель автомобиля «Субару Легаси» получила травмы, в настоящий момент ей оказывается медицинская помощь в городской больнице № 1.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Катунь24

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