Катунь24: Алтайские школьники устроили последний звонок перед роддомом для своей учительницы

В Горно-Алтайске школьники сделали сюрприз для учительницы, которая на днях родила ребёнка.

Фото: TikTok

«Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придёт к учителю», — гласит подпись к видео в TikTok.

Ребята станцевали вальс под окнами медучреждения и подарили букет цветов. Видео набрало почти 2 миллиона лайков и 19 тысяч комментариев. Пользователи TikTok восхитились поступком подростков.



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Катунь24