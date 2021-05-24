Катунь24: Алтайские школьники устроили последний звонок перед роддомом для своей учительницы
В Горно-Алтайске школьники сделали сюрприз для учительницы, которая на днях родила ребёнка.
Фото: TikTok
«Если учитель не смог прийти на последний звонок, то последний звонок придёт к учителю», — гласит подпись к видео в TikTok.
Ребята станцевали вальс под окнами медучреждения и подарили букет цветов. Видео набрало почти 2 миллиона лайков и 19 тысяч комментариев. Пользователи TikTok восхитились поступком подростков.
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