Катунь24: Алтайская спортсменка выиграла бронзовую медаль барнаульского этапа Кубка мира на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров

Спортсменка краевого Центра спортивной подготовки сборных команд Ирина Андреева стала бронзовым призером II этапа Кубка мира на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Соревнования проходят на гребном канале в Барнауле.

Фото: Виталий Уланов

Первое место у Ярислейдис Сирило Дубойс (Куба). Он преодолел дистанцию за 48.736 с. Серебро у Мари Майард (Чили) — 49.297 с. И третье место у нашей спортсменки Ирины Андреевой (Россия) — 49.473.

Катунь24