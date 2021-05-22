Катунь24: Анджелина Джоли снялась с роем живых пчел, чтобы привлечь внимание к исчезновению этих насекомых
На кадрах видно, как по платью кинозвезды ползают пчелы, заползая в том числе и на обнаженные участки ее тела — плечи, шею и лицо.
Фото: Скриншот National Geographic
Звезда стояла так не шевелясь на протяжении 18 минут.
Все на площадке, кроме актрисы, были в защитных костюмах, отмечают участники проекта. Фотосессия прошла без укусов.
В марте актриса стала амбассадором программы «От женщин пчелам», в рамках которой к 2025 году планируется построить 2500 ульев и завести 125 млн пчел в 25 биосферных заповедниках ЮНЕСКО.
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