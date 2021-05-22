Катунь24: Алтайские спортсменки стали лучшими на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования проходят в Краснодаре с 19 по 24 мая 2021 года. В турнире участвуют спортсмены из 30 регионов России.

Фото: Алтайский спорт

В первенстве России участвуют гребцы в возрасте до 19 лет. В первый же день соревнований две представительницы Алтайского края заняли призовые места на своей дистанции, сообщает «Алтайский спорт».

София Штиль стала первой на дистанции 200 метров в связке с Елизаветой Выпряжкиной из Самарской области. Вторая спортсменка из нашего региона Анастасия Лухнева в этой же дисциплине завоевала бронзу в паре с Екатериной Пугачевой из Воронежской области. Обе спортсменки – 2003 года рождения. До того на этой же дистанции в индивидуальном заезде София заняла 5 место, Анастасия – 8.

Победа на первенстве России позволит Софии Штиль вместе со своей напарницей принять участие в международных соревнованиях – первенстве Европы и мира.

Катунь24