Катунь24: Алтайское горнодобывающее предприятие выделит деньги на ремонт дороги в Змеиногорском районе

АО «Сибирь-Полиметаллы» примет участие в летней ремонтной кампании дорожной инфраструктуры Змеиногорского района Алтайского края. Предприятие выделит порядка 5 миллионов рублей на ремонт дороги, которая связывает село Карамышево со Змеиногорском.

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По словам генерального директора АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадима Рязанцева, благополучие земляков, развитие и процветание территории региона является приоритетом для предприятия.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, компания «Сибирь-Полиметаллы» ранее неоднократно принимала участие в ремонте автодорог региона. В 2010-2014 годах в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключенном между Уральской горно-металлургической компанией, Алтайским краем и АО «Сибирь-Полиметаллы», осуществлялось финансирование строительства и реконструкции автодороги Рубцовск — Змеиногорск. Всего на эти цели предприятие выделило свыше 500 миллионов рублей.

Катунь24