Катунь24: Алтайские спортсмены получили ещё 3 медали на чемпионате Европы по плаванию

Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллекта проходят в португальском городе Фуншал на острове Мадейра. Спортсменам предстоит участвовать в заплывах ещё 4 дня.

Фото: Алтайский спорт

В турнире в составе сборной России от Алтайского края участвуют четыре спортсмена. Все они из Бийска, воспитанники заслуженного тренера России Елены Соколовой.

Вчера, 19 мая 2021 года, во второй день соревнований золото на дистанции 100 метров в плавании брассом завоевал в своем классе Егор Ефросинин. Бронзовую медаль в эстафете 4×50 метров вольным стилем завоевал 18 мая в составе российского эстафетного квартета Артур Кубасов. Сборная России финишировала после Италии и Украины, сообщает «Алтайский спорт». Ещё один спортсмен Роман Жданов получил золотую медаль в комплексном плавании на 150 м, установив мировой рекорд. У Романа также уже есть серебро в плавании вольным стилем на 100 метров, а ранее, в первый день соревнований, он стал победителем в плавании брассом на 50 метров.

Катунь24