Катунь24: Алтайский фотограф снял «паровозик» из спутников Илона Маска

Видеозаписью автор под ником grad.i.ent поделился в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Скриншот из видео grad.i.ent

На записи хорошо видна цепочка огоньков на фоне темного неба, которые двигаются одной линией. Так иллюзию движущегося поезда создали спутники Starlink компании SpaceX, которой руководит Илон Маск.

Фотограф отметил, что эти спутники запустили 3 дня назад, именно поэтому они проходят достаточно плотным рядом. Спутники на видеозапись автор заснял вчера вечером, 18 мая 2021 года.

«Зрелище немного фантастическое, если видишь впервые. Если график не врет, такая же хорошая видимость будет ещё пару дней, кому интересно – ловите их после 10 часов вечера», – написал автор видео в подписи.

Ранее фотограф grad.i.ent удивил барнаульцев снимком МКС на фоне Солнца.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город, ночь, и все такое (@grad.i.ent)

Катунь24