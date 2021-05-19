ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайский инваспортсмен стал победителем чемпионата Европы по плаванию

Горняк22
8 часов Ago

В португальском городе Фуншал начался  чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и ментальности.

Фото: «Алтайский спорт»

В первый день соревнований бийчанин Роман Жданов завоевал золото на дистанции 50 метров брассом.

Как отмечает «Алтайский спорт», он является одним из сильнейших российских спортсменов-паралимпийцев. Жданов тренируется в бийском бассейне «Заря» под началом заслуженного тренера России Елены Соколовой.

 

Катунь24

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