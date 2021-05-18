Катунь24: Алтайские бодибилдеры стали победителями первенства на чемпионате Европы

Все спортсмены впервые выступали на международном турнире подобного уровня.

Спортсмены – подопечные тренера Дениса Капустина, главного тренера и президента Федерации бодибилдинга Алтайского края. Артем Андреев выиграл номинацию «Классический бодибилдинг», а спустя всего несколько часов занял 2 место в номинации «Классик физик». Надежда Каширина заняла 1 место в номинации «Велнесс» в ростовой категории до 163 см. Также Надежда стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв чемпионок ростовых категорий. Третий спортсмен Евгений Голошубов занял 2 место в номинации «пляжный бодибилдинг».

За заслуги в этом сезоне сразу двое представителей Алтайского края, Артем и Надежда, могут получить про-карту и право выступать в элит-про дивизионе международной федерации IFBB.

Катунь24