Катунь24: Алтайские спортсмены выиграли соревнования по заплывам в ледяной воде в Енисее

V открытый краевой фестиваль по ледяному плаванию прошёл в Красноярске с 7 по 9 мая 2021 года.

Фото: Алтайский спорт

Алтайский край на соревнованиях представляли по два пловца организций «Белуха» и «Белые медведи». Всего в заплывах фестиваля участвовало более 100 пловцов из 8 сибирских городов, уточняет «Алтайский спорт».

Спортсменам предстояло пройти семь дистанций от 50 до 500 м разными стилями: вольным, брассом, баттерфляем. Температура воды в дни соревнований составляла 2,9 градуса, воздуха – 12 градусов.

Спортсмены Алтайской федерации холодового и спортивного зимнего плавания «Белуха» завоевали 12 золотых медалей: 5 у Елены Шелестовой и 7 у Олега Чекушкина. Он стал абсолютным чемпионом фестиваля. Ещё 13 золотых наград получили представители Алтайской Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» Нина Свешникова и Александр Зеленецкий – по 6 и 7 медалей соответственно. Кроме того, спортсмены федераций зимнего плавания Алтайского края привезли с соревнований ещё 4 бронзовых медали в эстафетном плавании.

Также наши земляки поучаствовали в заплыве на 1650 метров «Миля Победы», он прошёл 9 мая 2021 года. Они выступали за команду «Моржи Сибири», в которую, помимо наших пловцов, вошли спортсмены красноярского клуба «Мегаполюс» и города Тюмени. На старт эстафеты участники выходили под живое исполнение военных песен с портретами своих родственников — участников войны. Сборная, в состав которой вошли пловцы Алтайского края, и стала победителем в этом заплыве.

«Милю Победы проплыть в такой день — это в удовольствие. Таким образом мы отдаем дань нашим дедам, отцам, которые не жалели своей жизни, чтобы сделать наше будущее счастливым», — отметил Олег Чекушин.

Спортсмены федераций зимнего плавания отметили, что на этих соревнованиях завершился зимний сезон. Теперь алтайские моржи готовятся к летним заплывам.

Катунь24