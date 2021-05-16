Катунь24: Адвокат рассказал о новом виде мошенничества при покупке домашних животных

Россияне, выбирающие себе питомцев через объявления на популярных сайтах, стали все чаще сталкиваться с мошенниками.

Фото: pixabay.com

Многие любители домашних животных, желая купить питомца, выбирают щенков или котят первых месяцев жизни, когда они выглядят очень мило.

Выбрав будущего питомца, покупатель связывается с продавцом в надежде назначить встречу. Но продавец просит сначала перевести ему на карту какую-то часть стоимости животного. Некоторые потенциальные хозяева, уже влюбившись по фото в четвероногого друга, не чувствуя подвох переводят деньги. Но когда они все-таки видят животное, оказываются сильно разочарованы. В реальности котята и щенки могут выглядеть совсем иначе чем на фото, либо быть намного взрослее.

Большинство покупателей, конечно, решаются расторгнуть сделку и просят вернуть им задаток. Продавцы не отказываются, но при этом уточняют, что вернут нужную сумму только после того, как все-таки продадут животное. А вот продадут или нет и когда это произойдёт — большой вопрос.

Что делать в этом случае?

«В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца. Второй шаг — обратиться за помощью к юристу и составить претензию продавцу собаки или кошки с просьбой вернуть деньги. В том случае, если претензия останется без ответа, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «мошенничество», — пояснил «Российской газете» адвокат Виталий Ревзин.

Катунь24