Катунь24: Алтайский спортсмен выиграл финал первенства России по боксу среди юниоров

Финал турнира прошел вчера, 13 мая 2021 года. На соревнования в Барнаул приехали 266 спортсменов со всей страны. После недели напряженных боев 20 спортсменов сошлись в финальных схватках. От Алтайского края до них дошел только один боксёр – рубцовчанин Никита Петин. Он и стал победителем первенства. Подробности – в сюжете нашего корреспондента.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайский спортсмен выиграл финал первенства России по боксу среди юниоров

В финал вышли 20 спортсменов от 17 до 18 лет, но первое место могли получить только 10. Именно столько весовых категорий в турнире.

«На протяжении целой недели шли к тому, чтобы стать лучшими, стать первыми и составить, так сказать, будущее нашей сборной России, пока юниорской, но потом и мужской. И прославлять Россию на самых высоких рингах», – отметил чемпион мира в тяжелом весе по боксу среди профессионалов Николай Валуев.

Алтайский край не остался без золота на домашнем турнире всероссийского масштаба. Единогласным решением судей Никита Петин стал чемпионом первенства в своей весовой категории. Также спортсмен получил кубок «Лучший боксёр СФО 2021 года».

«Бой был очень трудным, конечно. Тренировался, готовился к этим соревнованиям специально ради таких боев. Потому что на первенстве России легких боев не бывает. Все бои были сложные, я просто потратил все свои силы, что даже тяжело говорить, потому что очень устал», – поделился Никита Петин.

По словам президента краевой Федерации бокса Армена Тонояна, помимо медалей Алтайский край поощрит обладателя золота и его тренера денежными призами. 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Также он отметил, это не последние соревнования российского масштаба в ближайшие несколько лет.

Вскоре алтайский спортсмен Никита Петин приступит к подготовке к юниорскому первенству Европы. Его ждут тренировки и сборы. Там выявят лучших спортсменов, которые представят Россию на соревнованиях такого уровня.

Катунь24