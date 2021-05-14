Катунь24: Алтайские телевизионщики напишут книгу о работе журналистов в 60-90-е годы

В сборник войдут зарисовки, рассказы и очерки об алтайском ТВ и радио прошлых лет. На совместную работу журналистов вдохновила дебютная книга бийского оператора Геннадия Нечаева «Профессия – глаз радовать», в которой описаны его воспоминания о работе, друзьях и коллегах. Он посвятил тележурналистике 45 лет и мечтал сохранить её историю на бумаге. На издание этого труда он даже потратил субсидию, выданную ему Союзом журналистов на слуховой аппарат.

На встрече коллеги договорились, что напишут тексты для новой книги к осени. Подробнее – в нашем материале.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские телевизионщики напишут книгу о работе журналистов в 60-90-е годы

Как выполнить редакционную задачу любой ценой в морозы и зной, об этом не понаслышке знают те, кто здесь собрался. Как работали теле- и радиоредакции во времена, когда не было интернета, вспоминали алтайские журналисты. Каждый из них посвятил службе в средствах массовой информации не одно десятилетие.

«Музей – прибежище фактов. И вы этому очень большие помощники. Собственно, если б не было, наверное, ваших хроникальных съемок и ваших документальных зарисовок, творческих эссе, телевизионных, которые, еще раз говорю, передают очень четко настроение эпохи, нерв времени, то, наверное, и не было бы нашей такой истории», – отметил на встрече директор ГМИЛИКА Игорь Коротков.

Дебютная книга Геннадия Нечаева «Профессия – глаз радовать» – это воспоминания о друзьях и коллегах автора. Алтайский журналист и кинооператор с 45-летним опытом мечтал сохранить историю на бумаге, на издание этого труда он даже потратил субсидию, выданную ему Союзом журналистов на слуховой аппарат.

«Архив гигантский, 3 машины. Когда студию ликвидировали, 2 машины – в Барнаул, 1 машину – в Бийский краеведческий музей. Архив – это история», – рассказал автор книги.

Обсуждение литературного творения Нечаева вдохновило краевых журналистов на идею новой совместно написанной книги – это будут зарисовки, рассказы и очерки об алтайском ТВ и радио прошлых лет. Журналисты договорились, что напишут свои тексты к осени. Даже телевизионщики и радийщики признают, что пленку можно почистить, а вот рукописи не горят.

Катунь24