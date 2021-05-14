Катунь24: Алтайскому актеру театра драмы им. В. М. Шукшина присвоили звание заслуженного артиста РФ

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

По данным Минкультуры Алтайского края, звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Антону Киркову. Он работает в Алтайском театре драмы уже 15 лет. За это время в постановках спектаклей он создал более 30 ярких образов разного характера.

Сейчас Антон Анатольевич занят в 18 из 32 спектаклей, в 9 из них он играет главную роль. Среди них – Петруччо в комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой», Голохвастов в комедии М. Старицкого «За двумя зайцами», Клягин в комедии «Феномены» Г. Горина.

Антон Кирков – представитель уважаемой актерской династии, яркий драматический актер, активный участник творческих мероприятий и культурно-образовательных программ театра, лауреат краевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» в номинации «Лучший работник театрального и концертного учреждения» (2012).

Катунь24