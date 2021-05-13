Катунь24: Алтайский край попал в топ-3 наиболее привлекательных мест для отдыха в палатках и остановки в автокемпинге

В топ также попала и соседняя Республика Алтай. За эти два региона проголосовали 13 % опрошенных.

Фото: pixabay.com Embedded video for Алтайский край попал в топ-3 наиболее привлекательных мест для отдыха в палатках и остановки в автокемпинге

Согласно опросу на сервисе для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, 34 % респондентов выбрали Крым. На втором месте оказалась Карелия (24,6 %). Краснодарский край и озеро Байкал замкнули пятёрку – потенциал этих мест для отдыха в палатках высоко оценили 10 % и 7 % опрошенных соответственно.

Катунь24