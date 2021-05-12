Катунь24: Алтайские автодилеры вошли в топ-150 официальных представителей автомобилей

В рейтинг вошли 2 автоцентра из Барнаула, пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на данные «Автобизнесревю».

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Автомобильные дилеры из Алтайского края заняли 135 и 136 места рейтинга — «АНТ Холдинг» и «АЕМ-Холдинг» соответственно». «АНТ Холдинг» официально представляет машины марок Hyundai, Nissan, Datsun, Mitsubishi и Skoda, «АЕМ-Холдинг» — Toyota, Lexus, KIA и Volkswagen. За 2020 год продал «АНТ Холдинг» 2313 автомобилей, «АНТ Холдинг» смог реализовать 2310 машин.

Всего в топ-200 за 2020 год крупнейших в России салонов, продающих новые автомобили, вошли 19 сибирских авторитейлеров — на 4 больше, чем в 2019. Самыми крупными из них стали красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой, замыкает тройку лидеров омская «Евразия Моторс».

Катунь24