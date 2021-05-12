Катунь24: Алтайские пловцы стали призёрами первенства России

Пловцы из 66 регионов страны выступили на первенстве России в Волгограде. За медали боролись юноши 15-16 лет и девушки 13-14 лет.

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Представители Алтайского края завоевали серебряную и бронзовую медали.

Как сообщили в Министерстве спорта региона, в соревнованиях участвовали 7 спортсменов из Алтайского края. Трое воспитанников краевой спортивной школы олимпийского резерва «Обь» Екатерина Сотникова, Андрей Павлищев и Артем Бирюков выполнили нормативы мастеров спорта. При этом Андрею Павлищеву результат 1 минута 54,07 секунды на дистанции 200 метров вольным стилем принёс серебряную медаль первенства. Екатерина Сотникова, преодолевшая дистанцию 100 метров брассом за 1 минуту 13,54 секунды, стала бронзовым призером.

Катунь24