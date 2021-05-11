Катунь24: Алтайские спасатели эвакуировали сорвавшуюся с горы девушку

Сообщение о случившемся поступило спасателям 9 мая ровно в 21:00.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Уроженка села Ая Алтайского района, 1985 года рождения, сорвалась с горы Чёртов палец. Ей требовалась медицинская помощь, но «скорая» самостоятельно подобраться к пострадавшей не могла.

Спасатели прибыли на место происшествия, закрепили спасательные верёвки к деревьям и спустились по крутому склону, где и обнаружили пострадавшую. При помощи носилок и спасательных верёвок сотрудники МЧС быстро эвакуировали девушку до автомобиля скорой медицинской помощи. Пострадавшую благополучно госпитализировали в центральную городскую больницу Горно-Алтайска.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей края к соблюдению мер безопасности, находясь в природной среде, а именно проходить регистрацию в подразделениях МЧС России.

Регистрация позволяет отслеживать человека (группы), контролировать их движение. Сам процесс регистрации несложен: нужно зайти на сайт Главного управления МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп» и заполнить форму.

Катунь24