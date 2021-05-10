Катунь24: Антипасха-2021: чего нельзя делать в праздник?
В первое воскресенье после Пасхи верующим нежелательно убирать в доме и пить алкоголь.
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Антипасху, или Фомино воскресенье, Русская православная церковь отмечает в следующее воскресенье после Пасхи. В 2021 году она приходится на 9 мая.
Понятие «Антипасха» означает «вместо» или «напротив Пасхи». В этот день принято вспоминать апостола Фому (в народе — Красная горка), до которого весть о воскресении Христа дошла через неделю, сообщил РИА Новости глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).
«Греческая приставка «анти-» имеет достаточно широкий смысл, «вместо» (сравните «антиминс» — «вместо престола») или «напротив» (сравните «Антиливан» — хребет напротив Ливанских гор). Так и Антипасха — воскресение «напротив» пасхального, то есть, первое воскресение после Пасхи, память апостола Фомы», — рассказал иеромонах Макарий.
С этого дня в православных храмах совершают венчание браков, пояснил он.
Как повествует Евангелие, в день Пасхи Фома не присутствовал при явлении воскресшего Христа своим ученикам. И узнав об этом, он выразил сомнения в реальности чуда. Чтобы уверить своего ученика, Господь, явившись во второй раз апостолам, позволил Фоме прикоснуться к нему и к следам от ран на его руках.
Антипасху в храмах отмечают так же торжественно, как и саму Пасху, с пением пасхального канона и всеми особенностями пасхального богослужения.
Традиции
- Семьи устраивают ужин. Считалось, чем обильнее будут угощения и приятнее атмосфера в доме, тем удачливее будет год.
- Девушки в этот день гадают за пламени свечи, чтобы узнать выйдут ли они в этом году замуж.
- В этот день парни и девушки выходили на улицу, устраивали веселые гулянья и зазывали весну. Одну из девушек украшали и водили по поселку, как олицетворение пробуждения весны.
- Красная горка является первым днем после Великого поста, когда можно играть свадьбы. Считается, что это лучший день в году для венчания
Что нельзя делать?
- Нельзя убираться на могилках. Унести мусор и посадить цветы следует до этого дня.
- Нельзя пить алкоголь и произносить при этом: «за царствие небесное».
- Не стоит заниматься хозяйственными делами, их рекомендуется отложить.
- Считается, что все посаженное в этот день не примется.
- Парням и девушкам нельзя оставаться в этот праздник дома, так они на весь год будут одинокими.