Катунь24: Алтайские спортсмены стали призерами чемпионата России по подводному плаванию

7 медалей турнира привезли спортсмены из Бийска, сообщает «Алтайский спорт».

Фото: Алтайский спорт

Чемпионат проходил с 20 апреля по 3 мая в Санкт-Петербурге на базе Центра водных видов спорта «Невская волна». Спортсмены, мужчины и женщины 2006 года рождения и старше, соревновались в нескольких дисциплинах: плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние.

Бийские спортсмены из СШ «Дельфин» лучше всего проявили себя в дисциплине «Плавание в ластах». Яков Стрюков и Константин Пахомов заняли первое и второе места в заплыве на 1500 метров. Спортсмены также стали победителями и в дистанции на 800 метров: Константин получил золотую медаль, а Яков – серебряную. Также Константин получил серебро, а Яков бронзу в заплыве на 400 метров.

Еще одну медаль, бронзовую, привезла с турнира бийчанка Анастасия Звягина, получив её также в дисциплине «Плавание в ластах» на 400 метров.

Чемпионат России по подводному плаванию – основной старт для формирования сборной на чемпионат мира 2021, который пройдёт в первой декаде июля. Как уточнила тренер СШ «Дельфин» Елена Скороход, Константин и Яков прошли отбор в сборную на личных дистанциях, а Анастасия – в эстафету 4×200 метров.

Катунь24