Катунь24: Аграрии Алтайского края обновили технику к посевному сезону

Больше всего сеялок и посевных комплексов приобрели хозяйства Рубцовского, Ребрихинского и Тальменского районов.

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За первый квартал 2021 года сельхозпроизводители закупили 39 единиц техники. Для сравнения, за первый квартал 2020 года Алтайский край получил 27 сеялок и посевных комплексов. Всего с 2018 года аграрии региона приобрели 290 машин, уточняет Министерство сельского хозяйства Алтайского края.

По словам ведомства, современная качественная техника позволит делать одновременно несколько операций на полях: обрабатывать почву, сеять, удобрять растения. Также предполагается, что это оптимизирует производственные затраты.

Катунь24