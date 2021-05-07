Катунь24: Астролог рассказала, какие дела нужно завершить в мае

По мнению астролога Любови Калиновской, май будет благоприятным для поездок, новых знакомств и решений рабочих вопросов.

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«Планета Меркурий, которая отвечает за контакты, связи, дороги, передвижения, в мае переходит в свой родной знак Близнецы. Близнецы в первую очередь – это знак множественности, детской легкости, игривости, поэтому это будет благоприятный период для общения с новыми людьми, для знакомств и вступления в различные переговоры. Если вы хотите выяснить какой-либо вопрос, лучше в это время пишите письма, и вам обязательно ответят. Период с 4 мая и почти до конца мая благоприятен для дорог, поездок и путешествий», – сказала она.

По мнению Калиновской, этот месяц обещает успех в романтических отношениях и судьбоносные встречи и знакомства.

«К 9 мая в знак Близнецы перейдет и планета Венера – планета легкости, свежести, интересных контактов. Соответственно с 9 мая идет тема романтики, тема любви. Люди смогут в романтических отношениях быстрее находить общий язык, станет возможно легче познакомиться, быстрее завязать какой-либо разговор, договориться о встрече. Все основные контакты, связи, знакомства, особенно любовные, будут иметь большой успех. Относитесь серьезно ко всем контактам, которые вы будете поддерживать в мае: могут всплывать люди, с которыми вы давно не общались, а могут быть важные, судьбоносные знакомства», – пояснила она в интервью радио Sputnik.

В последний весенний месяц астролог советует завершить начатые дела и не затягивать с началом новых проектов. Все это нужно успеть сделать до конца месяца.

«Конец мая начиная с 25 числа будет тревожным. Если люди хотят завершить какие-то дела удачно, успешно или, наоборот, начать какие-либо дела, все-таки желательно это сделать до 25 мая, потому что потом будет некая стагнация, некий тормоз, мы будем встречаться с неправильной информацией. В этот период могут активизироваться мошенники», – пояснила она.

Катунь24