Катунь24: Алтайские акушерки отметили свой профессиональный праздник

Их труд незаменим в женских консультациях, родильных залах и отделениях патологии беременности. Сегодня, 5 мая, свой профессиональный праздник отмечают акушерки.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские акушерки отметили свой профессиональный праздник

Современная акушерка – это опытный клиницист, обеспечивающий индивидуальный уход за женщиной, которая становится матерью. Специалисты этого профиля являются первыми помощниками врачей не только в проведении медицинских манипуляций, но и в подготовке женщин к родам.

В роддоме Городской клинической больницы № 11 Барнаула трудятся 35 акушерок. Добавим, это первое учреждение родовспоможения Алтайского края, в котором начали принимать роды у женщин с коронавирусной инфекцией. В кратчайшие сроки здесь была выделена «красная зона», а помещения переделаны под боксированные палаты с отдельными санузлами.

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