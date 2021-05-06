Катунь24: Алтайские предприятия получили награды на международной выставке

Предприятия Алтайского края приняли участие в престижной международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2021». Высокое качество алтайской продукции подтвердили наградами, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Фото: управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Борихинский пивоваренный завод получил несколько наград XXIII Международного дегустационного конкурса «Продэкспо». Две золотые медали — за превосходное качество алкогольного и безалкогольного пива «Сладовар», серебряными медалями отмечено пиво «Борихинское» и «Глечик».

Бочкаревский пивоваренный завод получил золотую медаль дегустационного конкурса за энергетический напиток Target Maximum. Также золотом конкурса «Лучший продукт — 2021» отмечено пиво Pils.

Компания «Тейси» презентовала новинку — аперитив «Легенды Алтая» Herbal Aperitif. Напиток получил высокую оценку комиссии конкурса «Лучший продукт — 2021» в номинации «Ликеро-водочная продукция» и удостоен золотой медали. Бронзовой медалью отмечена сладкая настойка «Мятый лимон».

Гран-при в номинации «Пиво, безалкогольные напитки и минеральные воды» получила компания «Вистерра» за безалкогольный общеукрепляющий бальзам «Сибиряк».

В этой же номинации компания «Магия трав» награждена золотой медалью за безалкогольные бальзамы «Магия трав», «Алтайский бальзам «Общеукрепляющий» и «Бальзам с пантогематогеном мужской». Также предприятие отмечено почетным призом «Лучшее предприятие — 2021» и дипломом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхознадзора за высокое качество продукции.

Золотой медали конкурса «Лучший продукт — 2021» удостоен безалкогольный напиток «Бальзам «Алтайские травы» компании «Пчела и человек».

В номинации «Молочные продукты» алтайские сыроделы получили две золотые медали. Кипринский молочный завод награжден за сыр «Алтайский», «Алтайский Gold» и масло сливочное «Алтайское». Новоалтайский маслосырзавод — за твердый сыр Raut с козьим молоком и сыр Caseus со вкусом карамели.

Отличились производители Алтайского края и в номинации «Хлебобулочные изделия». Обладателями золотых медалей конкурса «Лучший продукт — 2021» стали «Алтан», «Алтай Эко Сорт» и мельничный комплекс «Роса».

В номинации «Продукты переработки картофеля, орехов и прочих съедобных частей растений, мед» победу одержали две алтайские компании. Сушеные грибы и соленые грузди отборные индивидуального предпринимателя Сергея Кушнерика удостоены золотой медали конкурса. Серебряную медаль за дягилевый мед получила компания «Дарю тебе Алтай».

Золотой медали в номинации «Масложировая продукция» удостоено предприятие «Новые технологии» за масло подсолнечное нерафинированное «Алтайское особое». Кроме того, производитель награжден почетной медалью «За высокое качество» и дипломом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхознадзора.

Дипломом конкурса «Инновационный продукт» и золотой медалью за инновации в удобстве потребления отмечен салат из папоротника компании «ГудФуд».

Катунь24