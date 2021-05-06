ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Аэропорт в Барнауле может стать базой для нового лоукостера

Горняк22
5 часов Ago

Авиакомпания S7 задумалась о создании нового лоукостера.

Фото: pixabay.com

Как сообщает «РБК», решение по этому вопросу будет принято после проведения «комплексной оценки целесообразности» этого шага.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил сделать базовым аэропортом город Владимир, а также Барнаул и Новокузнецк в качестве альтернативы. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Сейчас воздушная гавань столицы Владимирской области пустует, но, учитывая близость к Москве и огромный туристический потенциал, такое предложение могло бы иметь высокий экономический эффект. Важно только форсировать реконструкцию всей сопутствующей инфраструктуры», — пояснил Илья Зотов.

Катунь24

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