Катунь24: Аналитики назвали самые нелюбимые обязанности россиян по дому

Опрос проходил в апреле 2021 года. В нем приняли участие больше 2,3 тысячи россиян.

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Исследование провели сервисы «Работа.ру» и «СберУслуги».

Больше всего из списка домашних дел россияне хотели бы переложить на другого мытье окон — об этом заявили 40% участников.

«Чаще всего жители России хотели бы избавиться от хлопот, связанных с мытьем окон — это отметили 40% опрошенных. 37% респондентов с удовольствием переложили бы на других обязанности по уборке дома, а 36% доверили бы мастерам ремонт. Треть участников исследования (33%) хотели бы, чтобы кто-то другой взял на себя обязанность по приготовлению еды», — цитирует выдержу из исследования РИА Новости.

Почти треть опрошенных с удовольствием бы делегировали глажку и раскладывание одежды по местам. 23% респондентов отказались бы от мелкого бытового ремонта, 14% устали помогать детям с уроками, 13% передали бы другим уход за пожилыми родственниками.

Согласно опросу, 32% тратят на домашние дела больше 9 часов в неделю. Пятой части опрошенных достаточно 1-3 часов, а 26% респондентов — от 3 до 6 часов. Еще 18% участников исследования отметили, что домашние обязанности занимают у них от 6 до 9 часов в неделю.

Только 3% респондентов сообщили, что все домашние дела за них делают другие люди, выяснили исследователи.

Катунь24