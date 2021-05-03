Катунь24: Австралийские фермеры просят президента России помочь им переехать в Алтайский край

Они записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь получить российское гражданство, чтобы переехать жить в Алтайский край. Ролик опубликовала младшая дочка фермерской семьи – Сабрина, ведущая собственный YouTube-канал «Russian Homestead Girl».

Фото: Скриншот из видео RussianHomesteadGirl Embedded video for Австралийские фермеры просят президента России помочь им переехать в Алтайский край

Семья Хэйров из Австралии – родители и четверо взрослых детей – вот уже два года изучают русский язык в языковой школе Новосибирска. Они решили создать на Алтае ферму, чтобы выращивать там экологически чистые продукты. Родители уехали в Австралию распродавать оставшееся имущество, но из-за пандемии коронавирусной инфекции вот уже больше года не могут вернуться в Новосибирск, а у остальных членов семьи вот-вот закончится срок действия виз. Поэтому они решили обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину.

«Мы надеемся открыть ферму в Алтайском крае и производить действительно качественные продукты питания, которые мы можем продавать, чтобы семьи могли иметь действительно хорошую еду для своих детей. Моим родителям пришлось вернуться в Австралию, чтобы продать нашу ферму в Австралии, а потом случилась пандемия, и Россия закрыла свои границы, и они не смогли вернуться в Россию», — рассказала в видеообращении Сабрина Хэйр.

Сейчас ролик посмотрели уже больше 110 тысяч пользователей. Под видеообращением появились комментарии людей, лично знающих Хэйров. По их словам, это скромная и работящая семья, которой удается даже в рискованном для земледелия сибирском климате выращивать большие урожаи.

Катунь24