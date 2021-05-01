ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайский политехнический университет вошёл в мировую лигу вузов

Горняк22
16 часов Ago

Он впервые вошел в этот список, заняв 773 позицию.

Фото: Катунь 24

Рейтинг вузов опубликовали в конце апреля 2021 года Round University Ranking (RUR). В него вошли 1150 ведущих мировых университетов за 2021 год.

Работа университетов оценивалась по четырём группам показателей: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова впервые был включен в мировой рейтинг и занял в ней 773 позицию. Среди российских вузов он стал 71 из 95, представленных в этом списке. Лучшим российским вузом, расположившись на 91 строке, стал МГУ.

Международный рейтинг Round University Ranking (RUR) основан на данных, предоставленных Clarivate Analytics, и является первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения.

Катунь24

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