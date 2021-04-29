Катунь24: Алтайский край включился в работу по погашению углеродного следа

Вопросы адаптации региона к изменениям климата обсудили в Барнауле на международной научно-практической конференции «Адаптация к изменениям климата: региональные проблемы и механизмы».

Фото: Антон Федотов/ altairegion22.ru

В рабочей встрече приняли участие директор Института глобального климата и экологии РАН (Москва) Анна Романовская, директор Центра экологических инноваций МГУ Андрей Стеценко, а также директор Института комплексных исследований Большого Алтая Алтайского государственного технического университета Михаил Шишин.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что происходящие изменения климата заставляют искать новые эффективные подходы к развитию сельского хозяйства. В регионе уже ведется разработка паспорта экологической безопасности, с учетом мнения научного сообщества планируется ведение регионального углеродного реестра. Кроме того, Алтайский край уже присоединился к работе по формированию углеродного рынка, уточняет пресс-служба губернатора.

«Для нас это очень актуальная тема: как Россия встраивается в международную повестку, как мы будем с углеродным следом справляться, как собираемся учитывать углеродные единицы и как с ними работать. Это определенные новшества для большинства людей, поэтому взгляд ученых, научный подход очень важен. У нас в крае уже организована работа в этом направлении. Судя по всему, она будет очень масштабной и от десятилетия к десятилетию будет свои объемы набирать. Наверное, мы находимся на старте большого процесса, который для человечества неизбежен, придется этим заниматься, если мы хотим сохранить нашу планету для многих поколений», – подчеркнул Виктор Томенко.

Андрей Стеценко рассказал, что в ходе научной конференции в Барнауле будет проведена первая в России добровольная сделка по продаже углеродных единиц. Будет погашен углеродный след одного из московских ресторанов. Ученые планируют вести трансляцию этого эксперимента в интернете, запись о результате будет сделана на базе технологии блокчейн, а также в соответствующих экологических реестрах.

Катунь24