ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Алтайские таможенники пресекли ввоз украинских конфет

Горняк22
16 часов Ago

Ввезти санкционные конфеты компании Roshen пытались через границу с Казахстаном.

Фото: Алтайская таможня

Мобильная группа Алтайской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю обнаружила 4 коробки с конфетами общим весом более 30 кг. Кондитерские изделия пытались перевезти в автомобиле, следовавшем из Казахстана в Змеиногорск.

В отношении гражданина РФ, осуществившего ввоз санкционных товаров, возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию. Конфеты были изъяты.

Всего в 2020 году таможенники пресекли ввоз в Россию 34 холодильных витрин и 1600 кг кондитерских изделий, страной происхождения которых является Украина, рассказали в пресс-службе Алтайской таможни.

Катунь24

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