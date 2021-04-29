Катунь24: Алтайский производитель экомасел отмечает трёхлетие

28 апреля своё трёхлетие отмечает производитель растительных экомасел в спрее Altaria. В 2018 году основатели бренда презентовали новую форму выпуска традиционного подсолнечного масла в вакуумном баллоне, оснащённом дозатором-распылителем.

За прошедшее время была проделана большая работа по модернизации производства, запуску и расширению географии продаж, развитию ассортимента продукции.

С апреля 2018 года команда Altaria:

выпустила 13 видов экомасел в спрее под брендом ALTARIA, в том числе эксклюзивные;

произвела более 300 000 баллонов;

представила продукцию более чем в 35 регионах РФ с более 300 партнерами;

вышла за пределы России: экспортные поставки сегодня осуществляются в Германию, Монголию, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан;

запустила линейку кухонных аксессуаров из натурального дерева и полезных шоколадно-ореховых батончиков;

совместно с другими производителями Алтая и Сибири реализовала четыре выпуска экологичного подарочного набора Altaria box;

для клиентов собственного интернет-магазина оформлено более 5000 заказов, доставлено по всей России и за рубеж около 30 000 единиц продукции.

В 2019 году Altaria получила золотую медаль на выставке «Продэкспо» за «Продукт года» (растительные масла: льняное, кедровое и кедрово-подсолнечное нерафинированные) и World Food за «Продукт года» (масло тыквенное нерафинированное). В 2020 году Altaria получила золотую медаль на выставке «Продэкспо» за растительное подсолнечное нерафинированное масло, также награждена почётным призом за достижения в импортозамещении растительных нерафинированных масел: кунжутное и грецкого ореха. В копилке бренда есть и другие медали.

«Такого широкого ассортимента, как у нас, нет ни у одного производителя масел в вакууме. За три года существования продукта нам удалось проделать огромную работу по формированию культуры потребления пищевых масел в спрее в России. И мы гордимся, что большая часть нашей линейки – это настоящие алтайские масла. Потому что именно экологичность и уникальность нашего края – это та главная ценность, которую мы несем в своем продукте», — комментирует основатель бренда Altaria Яна Попова.

В честь дня рождения на сайте компании действуют грандиозные скидки на продукцию.

Катунь24