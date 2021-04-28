Катунь24: Алтайские медики проводят выездную диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны

В этом году медицинские бригады Алтайского края посетят 4 600 человек. На одном из осмотров побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Алтайские медики проводят выездную диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны

К городской поликлинике № 14 прикреплены 55 ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме фронтовиков в это число входят узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ушедших ветеранов.

В состав бригады входит и медицинская сестра, которая производит забор анализов. Также пациенту делают запись ЭКГ. Результаты исследований анализируются участковым терапевтом, который, при необходимости, корректирует терапию.

Комплексный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны проводится ежегодно. А участковый терапевт осматривает своих пациентов ежемесячно и по необходимости при ухудшении самочувствия.

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