Катунь24: Алтайскую компанию подозревают в завышении цен на доставку газа в баллонах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю возбудило дело в отношении ОАО «Алтайкрайгазсервис». Компания подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на доставку бытового газа.

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Основанием для вмешательства антимонопольной службы послужили многочисленные обращения граждан с жалобами на резкое увеличение стоимости поставки бытового газа в баллонах в 2021 году.

Антимонопольная служба провела оперативный анализ стоимости услуг на доставку баллонов с бытовым газом в Алтайском крае. Средняя цена поставки для потребителей региона с 2020 года увеличилась в 4 раза, так доставка 27-литровых баллонов выросла с 75 рублей до 297,09 рублей, а 50-литровых баллонов со 150 рублей до 594,18 рублей. Экономическое обоснование повышения стоимости услуги компания предоставить не смогла.

Первое заседание по делу назначено на 19 мая 2021 года. Компанию могут привлечь к административной ответственности, если факт установления монопольно высокой цены подтвердится, сообщили в УФАС по Алтайскому краю.

Катунь24