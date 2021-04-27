Катунь24: Автомобиль, который пока невозможно купить нигде в России, появился в Барнауле

Его представили на презентации обновленного дилерского центра Mitsubishi. Когда машина появится в продаже и как выглядит обновленный Mitsubishi Pajero Sport, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Автомобиль, который пока невозможно купить нигде в России, появился в Барнауле

Mitsubishi Pajero Sport специально привезли в Барнаул на презентацию обновленного дилерского центра Mitsubishi. Теперь в шоуруме доминируют черный и белый с ярко-красными акцентами. Президент Mitsubishi в России Осаму Иваба рассказывает, цвета специально подбирали для психологического комфорта гостей.

«Это прежде всего создает ощущение комфорта нашим покупателям, много внимания мы уделили именно зоне ожидания. Мы проводили исследование, оно показывает, что клиенты даже задерживаются у дилера дольше», — объяснил Осаму Иваба, президент компании «ММС Рус».

В новом «Паджеро Спорт» усиленная защита от ударов и лучший в классе радиус разворота – 5,6 метра. Салон стал комфортнее, а езда экономичнее. Предзаказ уже доступен, а продажи внедорожника стартуют в мае в «Автоцентре АНТ». Это единственный официальный дилер Mitsubishi motors в Алтайском крае. Работает в Барнауле уже 17 лет, и за это время владельцами автомобилей японского бренда стали более 10 000 клиентов.

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